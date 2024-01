Autoarticolato sbanda e si ribalta, paura per il conducente

Ha perso il controllo del grosso mezzo, che ha sbandato e si è ribaltato adagiandosi sul guard rail.

L'incidente ad Agrate

Questa la dinamica dell'incidente avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 12 gennaio, ad Agrate. E' accaduto attorno alle 9.30 lungo via Matteotti, proprio all'altezza dello stabilimento della Star.

Il ribaltamento

Il conducente del mezzo stava viaggiando in direzione del casello dell'autostrada A4. Pochi metri prima della rotatoria ha perso il controllo del grosso mezzo probabilmente a causa di uno spostamento improvviso del carico trasportato. L'autoarticolato si è quindi ribaltato sul fianco destro finendo contro il guard rail.

Le operazioni di rimozione del mezzo

In un primo momento si è temuto per le condizioni del conducente, un uomo di 39 anni, tanto che è stato richiesto un intervento dell'ambulanza in codice rosso. In realtà il camionista è poi riuscito ad uscire con le proprie gambe dall'abitacolo, fortunatamente illeso. E' stato quindi richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco giunti dalla sede centrale di Monza e della Polizia locale di Agrate che si è occupata della viabilità. In tarda mattinata sono incominciate le manovre di rimozione del grosso mezzo con l'ausilio di un'autogru dei Vigili del fuoco giunta da Bergamo.