Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per domare l'incendio. Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri

Autocarro in fiamme nel parcheggio della stazione di Baruccana di Seveso.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre. Ha preso fuoco il cassone del mezzo posteggiato in via Montecassino. L’intervento immediato della Polizia Locale e dei Carabinieri ha evitato il peggio e ci ha pensato una squadra dei Vigili del fuoco a domare le fiamme.

Cause accidentali

Le cause del rogo risultano essere accidentali. L’incendio non ha coinvolto materiale pericoloso.