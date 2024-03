Autocarro si schianta contro un blocco di cemento: autista salvo per miracolo

Attimi di grande paura a Usmate Velate, dove un autocarro si è schiantato contro un blocco di cemento: l'autista, 44 anni, è stato estratto vivo dalle lamiere dell'abitacolo e nonostante il terribile impatto non ha riportato ferite particolarmente gravi.

Schianto a Usmate Velate

L'allarme è scattato questa notte, venerdì 22 marzo poco dopo le 4, in via Paganini, in frazione Cascina Corrada al confine con Vimercate. Per cause ancora da accertare l'autista dell'autocarro ha perso il controllo del mezzo schiantandosi direttamente contro il jersey di cemento che delimita la carreggiata.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Per estrarre il 44enne dal veicolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, arrivati dal Comando di Monza e Brianza e dal Comando di Bergamo, con l'ausilio di divaricatori e cesoie per rimuovere la portiera e creare un varco per riuscire nel più breve tempo possibile a soccorrere il ferito. Inizialmente si è temuto il peggio per l'uomo, che alla fine è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.