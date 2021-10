Pompieri sul posto

All'altezza dell'uscita di Cavenago.

Vigili del fuoco impegnati in questi minuti in un intervento sull'Autostrada A4 per un mezzo in fiamme in direzione Trezzo.

Autocisterna a fuoco sull'Autostrada A4

Intorno alle 18 un'autocisterna che percorreva l'Autostrada, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco all'altezza dell'uscita di Cavenago. Sul posto sono interventi diversi mezzi dei pompieri impegnati ora a spegnere le fiamme, visibili a distanza.

Il mezzo si trova sulla corsia di emergenza. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti.