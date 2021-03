Autocisterna si ribalta, strada inondata… di latte. L’incidente si è verificato a Usmate Velate, lungo via Monza, poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 13 marzo 2021.

Autocisterna si ribalta, strada inondata… di latte

Attimi di grande paura a Usmate Velate, in via Monza a due passi dall’incrocio con la “Bananina”, dove poco dopo le 12.30 un’autocisterna che trasportava latte, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltata lungo la carreggiata, sversando l’intero carico sulla strada. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure all’autista del tir, un uomo di 45 anni, rimasto lievemente ferito nell’incidente. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco, che al momento stanno ultimando le operazioni di svuotamento della cisterna.

Strade bianche

La strada è attualmente inondata di latte e le autorità invitano alla prudenza gli automobilisti che si trovano a transitare per via Monza e non solo, perché il latte ha raggiunto e allagato anche l’imbocco della Bananina. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Monza, impegnati nelle operazioni di smaltimento del traffico: saranno proprio loro a ricostruire la dinamica di un sinistro quantomeno curioso.