Automobile si ribalta dopo lo scontro, 20enni ferite

Sinistro

Ennesimo incidente alla rotonda tra Arcore e Usmate Velate

Primo lo scontro, violento, poi una delle due automobili coinvolte si è ribaltata e le sue occupanti, due ragazze di 21 e 22 anni, sono finite in ospedale

L'automobile si ribalta, due ventunenni portate in ospedale

L'incidente è avvenuto ieri sera, lunedì, intorno alle 20.30 al "solito" incrocio tra Arcore e Usmate già in passato teatro di altri incidenti. Una Fiat 500 stava viaggiando lungo via Gilera in direzione Carnate quando, giunta alla rotatoria con Usmate Velate, ha svoltato a sinistra. Dalla direzione opposta, però, stava sopraggiungendo un'altra auto e lo scontro a quel punto è stato inevitabile. Ad avere la peggio è stata la 500 con a bordo due ragazze di 21 e 22 anni, che si è ribaltata

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e ai Vigili del Fuoco di Vimercate e Lissone

Le due ferite

Il personale sanitario ha concentrato le sue attenzioni sulle due ragazze che avevano riportato diversi traumi a seguito dell'impatto. Dopo le prime cure direttamente sul posto, le due sono state caricate in ambulanza e portate al San Gerardo di Monza