Automobile travolge i tavolini del bar

Drammatico incidente a Giussano dove un'automobile ha travolto i tavolini di un bar. Sul posto tre ambulanze e un'automedica, e si è alzato anche l'elisoccorso

L'auto travolge i tavolini del bar

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 12.15 lungo viale Rimembranze, a Giussano, all'altezza dell'incrocio con via Aliprandi. Stando alle prime informazioni, il conducente di un'autovettura (per cause ancora sconosciute) ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, travolgendo i tavolini del bar "River Cafè". Una scena tremenda che ha fatto scattare l'allarme in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunte in codice rosso tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso partito da Como, oltre ai Vigili del Fuoco di Monza e alla Polizia Locale di Giussano. Al momento, ma la missione, è ancora in corso si registrano cinque feriti, tra cui un uomo di 51 anni

Aggiornamento delle 13.18

Aumenta il numero dei feriti a seguito dell'incidente: non sono più cinque, ma sei. Tra questi, oltre all'uomo di 51 anni segnalato sin dall'inizio, un altro uomo di 47 anni e una donna di 80. Gli altri tre feriti sono due uomini e una donna, di cui non si sa ancora l'età

Aggiornamento delle 14.15

Il conto dei feriti è salito a sette: una ragazza di 22 anni, un ragazzo di 27, tre uomini di 47, 51 e 55 anni e una donna di 80. Le condizioni dei feriti non sono gravi e ne è stato disposto il trasferimento negli ospedali della zona in codice giallo e verde

Nel frattempo si delinea la dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la Fiat Panda di proprietà e condotta da una 80enne residente a Carugo (in provincia di Como), proveniente dalla via Aliprandi, non ha rispettato il segnale di stop, invadendo viale Rimembranze nel momento in cui stava transitando una Jeep Compass di proprietà e condotta da una giussanese di 52 anni. A seguito dello scontro l'auto della giussanese è finita contro un albero, perdendo così il controllo del mezzo e finendo la propria corsa su alcuni tavolini presenti sul marciapiede del bar Rever. Ai tavolini c'erano in quel momento quattro avventori: un 55enne di Giussano trasportato da elisoccorso al Niguarda di Milano in codice giallo, un 47enne di Verano Brianza portato in codice giallo all'ospedale di Desio, un 51enne di Giussano portato all'ospedale di Carate Brianza in codice verde e una 22enne di Verano Brianza portata in codice verde all'ospedale di Carate Brianza.