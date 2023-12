Incidente, fortunatamente non grave, alle prime ore di questa mattina, venerdì 1 dicembre, sulla statale 36, all'altezza dell'uscita di Briosco, in direzione Lecco.

Automobilista finisce contro lo spartitraffico in Statale 36

Due mezzi di soccorso, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale sono intervenuti sul posto, qualche minuto prima delle cinque per soccorrere un automobilista di 53 anni rimasto convolto in un sinistro con la propria auto. Secondo una prima ricostruzione l'auto sulla quale viaggiava il 53enne, per cause ancora da chiarire, avrebbe sbandato andando a sbattere contro lo spartitraffico.

Violento l'impatto dell'auto con il basamento in cemento tanto che sul posto sono stati subito inviati due mezzi di soccorso in codice rosso: fortunatamente però il 53enne non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato all'ospedale San GHerardo in codice verde.

I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia stradale di Milano mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, inervenuti sul posto con l'autopompa e il carro fiamma sono stati impegnati nel ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità.