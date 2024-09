Automobilista finisce contro un muro: 70enne soccorso in codice rosso

Soccorsi in codice rosso questa mattina, mercoledì 11 settembre, a Villasanta. Ambulanza e automedica sono intervenuti a seguito di un incidente avvenuto in via Ciro Menotti e che ha visto coinvolti un uomo di 70 anni e una donna di 68.

Automobilista finisce contro un muro: soccorso in codice rosso

Secondo quanto diffuso dall'Ageniza regionale emergenza urgenza il 70enne intorno alle 10 si trovava alla guida dell'auto con accanto la passeggera 68enne, quando improvvisamente, forse a causa di un malore, è uscito di strada per poi centrare il muro di una abitazione (nella foto di copertina l'auto incidentata).

Immediatamente sul posto si sono portati i soccorritori con due ambulanze e l'automedica. Gli operatori del 118, dopo le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasportare l'uomo in codice rosso al San Gerardo di Monza mentre la donna al suo fianco è stata portata in ospedale a Monza con un trauma schiena: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasanta che hanno provveduto ai rilievi di rito.