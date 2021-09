Automobilista ubriaco si schianta contro un palo della luce, denunciato

Automobilista ubriaco si schianta contro un palo della luce. E' successo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre 2021 in via Verdi a Seregno. Nei guai un 23enne di Meda.

Automobilista ubriaco finisce contro il palo della luce

Attorno all'una e mezza il 23enne di Meda, operaio, in stato di ubriachezza alcolica, nel percorrere via Giuseppe Verdi di Seregno, anche a causa di una velocità elevata che sicuramente non era commisurata alle condizioni e alle caratteristiche della strada, ha perso il controllo della propria autovettura andando a impattare contro un palo della pubblica illuminazione, fortunatamente senza riportare ferite.

Aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte tanto al consentito

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Come prassi per tutti gli incidenti stradali che si verificano nell'arco notturno, è scattato l'immediato controllo etilometrico, che ha evidenziato in entrambe le prove un tasso alcolemico pari a 1,9 g/l, ovvero quasi quattro volte tanto al consentito (0,5).

Il giovane è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente

Al termine degli accertamenti, così come previsto dal Codice della strada, i militari hanno proceduto a denunciare penalmente in stato di libertà il giovane per guida in stato d'ebbrezza, a ritirargli la patente di guida e a porre il veicolo sotto sequestro amministrativo.