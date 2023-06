Intervento di diversi mezzi dei Vigili del fuoco questo pomeriggio, lunedì 26 maggio, sulla Monza-Saronno a causa di un mezzo che ha perso il carico.

Autotreno perde il carico sulla Monza-Saronno: Vigili del fuoco sul posto

L'incidente si è verificato all'altezza di Varedo in prossimità dell'uscita della Monza Saronno. Qui un'autotreno che trasportava tegoli per prefabbricati, per cause ancora da chiarire, ha perso il carico all'altezza della rotonda.

Sul posto in questi minuti stanno lavorando diverse squadre di Vigili del fuoco, oltre all'autopompa del distaccamento di Lissone. E' stato richiesto anche l'intervento dell'autogru del Comando di Milano.

La Polizia stradale ha chiuso anche l'uscita di Varedo in direzione Milano.