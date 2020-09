Autotreno rovesciato in Tangenziale Est e furgone a fuoco in A4: intervengono i pompieri FOTO

Autotreno rovesciato in Tangenziale Est e furgone a fuoco in A4: intervengono i pompieri. I due interventi tra il pomeriggio e la serata di oggi.

Autotreno rovesciato in Tangenziale Est

Tra il pomeriggio e la serata di oggi, venerdì 4 settembre, si segnalano due diversi interventi dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza. Il primo alle 14 per un incidente che si è verificato sullo svincolo della Tangenziale Est ad Agrate Brianza. Qui i pompieri sono intervenuti per un autotreno che si è in parte rovesciato finendo contro il guardrail. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Furgone a fuoco in A4

Alle 19 invece un altro intervento, questa volta lungo l’Autostrada A4, all’altezza della barriera di Sesto San Giovanni (in direzione Torino) per un furgone che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.