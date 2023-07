Attimi di paura nella tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio a Usmate Velate, dove un autotreno si è ribaltato lungo viale Rimembranze, sulla strada al confine con Lomagna. Il conducente è stato inizialmente soccorso in codice rosso.

Autotreno si ribalta nella notte: paura a Usmate Velate

L'allarme è scattato poco dopo la 1.30 di notte, quando il tir che da Lomagna viaggiava in direzione di Usmate Velate (e della Tangenziale Est) si è ribaltato. Le dinamiche sono ancora del tutto da chiarire, ma da una prima ricostruzione pare che il tir abbia sterzato di colpo per evitare una macchina che viaggiava sulla corsia opposta: è probabile che a provocare l'incidente possa anche essere stata la pioggia che ha reso viscido l'asfalto. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finito poi nei campi a bordo strada. Sul posto un'ambulanza in codice rosso, con le condizioni dell'autista, un uomo di 63 anni, che in un primo momento sono apparse molto gravi.

Sospiro di sollievo

Fortunatamente nel corso dell'intervento il quadro clinico è nettamente migliorato e alla fine il conducente è stato accompagnato in ospedale a Vimercate in codice verde. In viale Rimembranze hanno fatto capolino anche i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco per estrarre l'uomo dal mezzo mettere in sicurezza la zona.