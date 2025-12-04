Aveva con sé 17 dosi di cocaina: arrestata ragazza di 22 anni

La giovane é stata fermata per un controllo dai carabinieri sul territorio di Bellusco, mentre stava transitando in auto insieme al fidanzato

É stata fermata in auto insieme al suo fidanzato a Bellusco e al termine del controllo é risultata avere con sé aveva ben 17 dosi di cocaina per un totale di 12 grammi.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una giovane ragazza di 22 anni residente in provincia di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la giornata di lunedì 1 dicembre, in occasione di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura in transito nel Comune di Bellusco, con a bordo due persone.

Come detto, a seguito di perquisizione, operata dal personale femminile della compagnia dei Carabinieri di Vimercate, la donna è stata trovata in possesso di ben 17 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 12 grammi, che erano state occultate sotto ai vestiti. Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari e la somma in contanti di 280 euro.

La convalida dell’arresto e l’obbligo di firma

Il conducente del veicolo, un 29enne, è risultato invece irregolare sul territorio nazionale e deferito in stato di libertà per violazione della normativa sull’immigrazione.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’arrestata è stata condotta all’udienza di convalida, al termine della quale è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.