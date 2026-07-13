Nel corso dei controlli un minorenne è stato trovato in possesso di hashish per uso personale ed è stato sanzionato

Nella serata di lunedì 27 giugno 2026 i Carabinieri della Stazione di Muggiò hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, residente a Camparada, in quanto ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio. Nella stessa circostanza hanno segnalato alla Prefettura di Monza un 16enne residente a Lissone per possesso di sostanze stupefacenti.

Aveva con sé un coltellino e un passamontagna: 18enne denunciato

L’operazione si è svolta in via Italia di Muggiò, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto per il contrasto dei reati contro il patrimonio e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari hanno approfondito un controllo effettuato d’iniziativa su un gruppo composto da quattro giovani, insospettiti dal loro evidente nervosismo e dall’atteggiamento insofferente mostrato durante le fasi di identificazione.

Gli esiti della perquisizione

A seguito delle perquisizioni personali condotte sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto in possesso del diciottenne un coltello a scatto con lama da 11 cm e un passamontagna di colore nero. Nel corso del medesimo controllo, un secondo soggetto minorenne è stato trovato con una dose per uso personale di marijuana e una di hashish. Quest’ultimo è stato sanzionato in via amministrativa e tempestivamente segnalato alla Prefettura competente.

Sequestro e sviluppi

L’intero materiale rinvenuto, unitamente alle sostanze stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro a disposizione delle competenti autorità.

Dell’esito dell’operazione sono state tempestivamente informate le competenti autorità, per le valutazioni del caso.