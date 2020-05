Aveva danneggiato una cabina elettrica, è stato identificato. L’automobilista, già noto alle Forze dell’Ordine, potrebbe essere l’autore di alcuni furti messi a segno a Cologno Monzese

E’ stato identificato l’automobilista che aveva danneggiato la cabina elettrica vicino al distributore di benzina Q8 a Limbiate il 30 aprile. L’uomo, di nazionalità albanese, era finito fuori strada in viale Dei Mille dopo un inseguimento della Polizia Locale perché non si era fermato a un posto di controllo.

Era già noto alle Forze dell’Ordine

In seguito a un’accurata indagine degli agenti del comando di piazza V Giornate, è emerso che alla guida c’era V.M., 39 anni, già noto alle Forze dell’ordine per reati come resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. A suo carico pende anche un provvedimento di espulsione da eseguire ma sospeso per l’emergenza Covid -19.

I furti a Cologno Monzese

La Locale, per rintracciare l’autore del danneggiamento e di violenza a pubblico ufficiale, si è avvalsa anche di ricerche informatiche e rilievi di impronte digitali. Dagli accertamenti del comando cittadino sono emersi anche elementi che ricollegano il 39enne a diversi furti i avvenuti in Cologno Monzese nel gennaio di quest’anno.

L’auto era intestata a un prestanome

Si è quindi proceduto a inoltrare comunicazione di reato alla Procura della Repubblica e a trasmettere gli atti alla Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese per proseguire le indagini. Il fuggitivo, dopo aver distrutto la cabina con una Fiat Punto l’ha abbandonata sul posto ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Proprio dall’auto sono partite le indagini che hanno permesso di scoprire subito che la vettura era radiata e risultava intestata a un prestanome.

