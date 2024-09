Aveva lavorato in Brianza la giovane dottoressa precipitata in Valmalenco

Tragedia nella giornata di ieri, domenica 15 settembre 2024, per una giovane dottoressa 30enne, residente a Masate, che nel primo pomeriggio è morta sul colpo precipitando da un'altitudine di 3.200 metri dal monte Forno, in Valmalenco, al confine tra Svizzera e Italia. In passato aveva lavorato anche presso la Rsa"Le Querce" di Cavenago di Brianza.

Precipita dal Monte Forno: morta Federica Tonoli, giovane dottoressa di Masate

Federica Tonoli è precipitata dal monte Forno, situato al confine tra Svizzera e Italia, a un'altitudine di 3.200 metri, perdendo la vita sul colpo.

L'incidente è avvenuto sopra Chiareggio, una località frequentata per l'evento "Sapori d'alpeggio", nonostante le basse temperature. Sul posto i soccorsi del Soccorso Alpino della Valtellina - Valchiavenna con l’elisoccorso e il Corpo speleologico ma per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Tragedia in montagna

Ecco quanto riporta il Soccorso Alpino: