La Polizia di Stato di Como, in queste ultime settimane, ha emesso ben 11 provvedimenti amministrativi del Foglio di Via Obbligatorio, notificati ad altrettanti soggetti i quali, a vario titolo, si sono resi responsabili di condotte illecite o di comportamenti che in qualche modo hanno minato l’ordine e la sicurezza pubblica.

I poliziotti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Como, hanno raccolto tutte le varie segnalazioni giunte sia dalle volanti di Como che dagli interventi effettuati dai Carabinieri, valutando le condotte delle persone coinvolte e redigendo, per ognuno di essa, una relazione tecnica che infine, è stata sottoposta al Questore di Como Marco Calì. Quest'ultimo ha così firmato ben 11 Fogli di Via Obbligatori.

Aveva rubato in un supermercato, Foglio di Via Obbligatorio per un 33enne di Seveso

Tra questi anche un foglio di via della validità di due anni per un 33enne italiano residente a Seveso e denunciato, insieme ad un 41enne, dai Carabinieri di Fino Mornasco per furto in un supermercato.

Gli altri provvedimenti amministrativi

Di seguito tutti i destinatari dei provvedimenti del Questore: