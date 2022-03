Aveva tentato di rapinare la titolare di un bar a Desio: dopo tre anni di carcere ora sarà espulso

Epilogo

Il fatto nell’agosto del 2018. L'uomo si trova ora presso il C.P.R. di Torino in attesa dell'allontanamento definitivo dal territorio nazionale.

Nella giornata di oggi, giovedì 3 marzo, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, disposto dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, di un cittadino egiziano, ritenuto socialmente pericoloso. Il soggetto, scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi per tentata rapina aggravata dall’uso delle armi e dal travisamento e lesioni personali, commessa in concorso con un connazionale, sarà espulso dal territorio nazionale.

Aveva tentato di rapinare la titolare di un bar: dopo tre anni di carcere ora sarà espulso

In particolare, l’uomo, irregolare sul territorio nazionale dal 2017, aveva commesso il fatto nell’agosto del 2018 ai danni della titolare di un bar di Desio, armato, con il volto coperto da uno scaldacollo e da un cappuccio.

Ad incastrarlo era stato il fatto che appena uscito dal locale l'uomo si era tolto lo scaldacollo che lo copriva in volto ed era stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza e visto dalla titolare. La donna lo aveva poi riconosciuto nuovamente in un altro bar di Bovisio Masciago nel gennaio 2019 e pedinato fino alla sua abitazione. A quel punto, la donna aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, dando avvio al fermo di Polizia Giudiziaria e alla seguente vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna dell’uomo, all’espiazione della pena e all’odierno accompagnamento.

Oggi l’epilogo con la richiesta della Questura di un posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il conseguente accompagnamento presso il C.P.R. di Torino - Brunelleschi, ove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.