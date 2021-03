Aveva tre chili di droga sotto il letto, arrestato un 27enne ad Agrate

In casa nascondeva oltre tre chili di droga, suddivisi in trentuno panetti di hashish. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo italiano di 27 anni, celibe, disoccupato.

Aveva tre chili di droga sotto il letto

Sotto il letto, dentro una scatola griffata non era riposta una borsa di marca ma oltre trenta panetti di hashish per un totale di più tre chili di sostanza stupefacente – sigillati e con vari marchi, tra cui “Chanel”, “Star Wars” ed il simbolo di un noto personaggio dei fumetti della DC COMICS “BATMAN il cavaliere oscuro.

I militari sono intervenuti nell’appartamento del giovane ad Agrate Brianza nella giornata di venerdì 26 febbraio e a seguito della perquisizione e del ritrovamento della droga per lui sono scattate le manette.

Il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando di Vimercate in attesa del rito direttissimo, svoltosi l’indomani in remoto con gli uffici del Tribunale del capoluogo brianzolo, conclusosi con la convalida dell’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.