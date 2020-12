Avolvi regala un dolce Natale a medici e infermieri

Dopo un anno trascorso in prima linea contro il Covid, medici, infermieri e personale sanitario non si fermano, nemmeno durante le festività. Avolvi (Associazione volontari Vimercate) regala un dolce Natale a medici e infermieri.

Proprio per far sentire loro tutto il calore e la vicinanza dei cittadini e dei tanti volontari che sono all’opera anche in queste ore per chi si trova in difficoltà, una della associazioni cittadine vimercatesi, Avolvi, domani e nel giorno di Santo Stefano offrirà al personale dell’Ospedale di Vimercate brioches fresche di pasticceria.

“Vogliamo ringraziare in questo modo tutto il personale del nosocomio, per tutto ciò che hanno fatto per noi in questo anno difficile” spiegano dall’Associazione.

L’Associazione di Volontariato Avolvi è presente sul territorio di Vimercate dal 1987. Opera, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria con azione diretta, personale e gratuita dei volontari con l’obiettivo di essere di aiuto nell’ambito della solidarietà sociale. Attualmente conta più di 260 volontari che, su diversi fronti, si prodigano per venire incontro alle esigenze sociali e sanitarie più sentite sul territorio per fornire aiuti concreti a chi ne ha bisogno. Le ore che i volontari regalano ogni anno a chi ne ha bisogno sono più di 22.500.

