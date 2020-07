Avps Vimercate dedica una canzone ai cittadini per il sostegno durante l’emergenza Covid. La colonna sonora di una famosa canzone di Fabrizio Moro e il racconto per immagini della vita dei soccorritori durante l’emergenza sanitaria.

“Avps Vimercate vi ringrazia di cuore e vi dedica una canzone”

Il peggio è passato. I primi a confermarcelo sono i medici, gli infermieri e anche i soccorritori che per diversi mesi sono stati impegnati sul territorio per assistere tantissimi pazienti affetti da Coronavirus. Ora che l’emergenza vera e propria sta lentamente sfumando sono gli stessi soccorritori che sentono il bisogno di ringraziare.

Ringraziare i tanti, tantissimi cittadini che negli ultimi mesi hanno garantito sostegno in ogni modo alle loro attività: dal trasporto dei pazienti in ospedale, all’assistenza alle tante famiglie in difficoltà che hanno ricevuto spesa e farmaci a casa, alla teleassistenza e molto altro.

Quale modo migliore, se non una canzone, per ringraziare tutti: è la strada scelta dallo staff di Avps Vimercate che nelle ultime ore ha postato sul proprio canale youtube un toccante video sotto le note di un famoso brano di Fabrizio Moro “Il senso di ogni cosa”.

Quattro minuti di immagini che ritraggono i soccorritori nelle tantissime attività quotidiane svolte, durante il lockdown e ancora adesso. Nonostante le grandi preoccupazioni che hanno coinvolto tutti, dai loro visi traspare sempre un sorriso e un segno di speranza. Oggi ancora di più nella speranza che i momenti più bui ormai siano alle spalle.

