Babbo Natale in visita ai bambini di Correzzana. Non è passata inosservata agli occhi di tanti curiosi la slitta del nonnino più famoso del mondo che, nella giornata di ieri, insieme ai suoi inseparabili elfi ha consegnato diversi doni a tante famiglie del paese.

Babbo Natale in visita ai bambini di Correzzana

Merito della pregevole iniziativa “Babbo Natale a casa tua” promossa dal Comune di Correzzana , grazie alla quale tanti bambini hanno potuto ricevere la visita dell’allegro Santa Claus (he per l’occasione si è… sdoppiato), scortato come sempre dagli infaticabili aiutanti e dalla slitta carica di regali. Regali che, nei giorni precedenti, erano stati consegnati in Municipio dai genitori che hanno voluto aderire alla proposta. A vestire i panni del barbuto vecchietto e dei suoi elfi, alcuni giovani volontari (tra cui il sindaco Marco Beretta), che in questo modo hanno voluto portare gioia e allegria nelle famiglie a pochi giorni dal Natale.

Tradizione rispettata

Una bellissima tradizione che si ripete negli anni e confermata anche per questa edizione molto particolare. Il Covid non ha dunque fermato Babbo Natale, che per questa volta non ha fatto il suo scenografico ingresso nelle abitazioni dei piccoli correzzanesi, ma si è limitato a rimanere nei giardini o agli ingressi di casa. Il risultato non è comunque cambiato, visto che il vecchietto di rosso vestito è stato accolto dallo stupore dei bambini, emozionati di vedere da vicino un “eroe” senza età. Insomma, un piccolo ma sentito gesto da parte di tanti volontari che, nonostante le numerose difficoltà del momento, hanno saputo regalare a tante famiglie un simpatico e allegro raggio di luce.

