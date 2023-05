Tragedia a Meda lunedì primo maggio: una badante è stata trovata morta nell'appartamento dell'anziana che assisteva.

Badante trovata morta in casa a Meda

In base a quanto è stato possibile ricostruire, la donna, una 50enne ucraina, accudiva una 96enne residente in un appartamento in un condominio in via De Gasperi. Domenica 30 aprile avrebbe messo a letto la donna, per poi sedersi al tavolo in cucina.

A fare la macabra scoperta sarebbe stato il figlio dell'anziana

Sarebbe stato il figlio dell'anziana, che abita nell'appartamento al piano superiore e lunedì mattina, primo maggio, è sceso a salutare la mamma, a trovare la donna priva di vita appoggiata al tavolo della cucina. Tra le mani avrebbe avuto il suo tablet.

Accertamenti in corso, l'ipotesi più accreditata è la morte naturale

Una volta dato l'allarme sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma l'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale, forse a causa di un malore.