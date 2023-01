Bagordi di fine vacanze: un giovanissimo finisce in ospedale

Ha alzato un po' troppo il gomito, rischiando di rovinarsi definitivamente gli ultimi giorni di vacanze. Fortunatamente le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma per un 20enne si è temuto il peggio ieri notte, sabato 7 gennaio, a Carate Brianza. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Gomito alto

L'allarme è scattato poco prima della 1.30 in via Francesco Cusani, dove un ragazzo di 20 anni si è sentito male. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in codice rosso: ai sanitari del Soccorso Seregno è parso chiaro come il giovane fosse vittima di un'intossicazione etilica piuttosto seria.

Stabilizzato sul posto

Dopo le prime urgenti cure sul posto, i soccorritori sono riusciti a stabilizzare il ragazzo, che nel frattempo ha dato segni di miglioramento. Il quadro clinico è dunque apparso meno grave del previsto, tanto che l'intervento è passato da rosso a giallo nel giro di una mezzo'ora. Il 20enne, pur essendo stato dichiarato fuori pericolo, è stato comunque trasportato in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti.