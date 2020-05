Balle di fieno in fiamme in una azienda agricola a Carate FOTO VIDEO

Balle di fieno in fiamme in un’azienda agricola di Carate Brianza, situata lungo la Sp6, non lontano dall’ospedale.

Balle di fieno in fiamme in una azienda agricola a Carate

In base a quanto è stato possibile accertare, a prendere fuoco, dopo le 22 di ieri sera mercoledì 27 maggio, sono state alcune balle di fieno: l’incendio si è sviluppato rapidamente causando una colonna di fumo molto alta, visibile anche a distanza.

Fortunatamente però le fiamme non hanno arrecato danni alla struttura e non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco provenienti da Carate Brianza e da Monza che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Presenti anche i Carabinieri.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato le fiamme.

