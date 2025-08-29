Bambino di sei anni colpito da un'auto, appello per cercare i genitori

Apprensione

Il piccolo non parla l'italiano e non ha saputo dire come si chiama. Al momento è in custodia all'ospedale di Desio.

Un bambino di sei anni è stato colpito da un'auto a Cesano Maderno e portato all'ospedale di Desio per accertamenti, ma al momento non si riescono a rintracciare i genitori.

Bambino colpito da un'auto

E' successo oggi, venerdì 29 agosto 2025, intorno alle 12, sulla Tangenziale sud, angolo corso Roma. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il bambino, dai tratti sudamericani, sarebbe stata colpito di striscio da un'automobile.

Trasportato all'ospedale di Desio

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Per soccorrerlo sono giunti in codice giallo i sanitari del 118, con un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e un'automedica. Il bimbo, che non parla l'italiano, non ha saputo dire come si chiama. Trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio, è stato preso in custodia dal nosocomio in attesa che vengano rintracciati i genitori.

Appello per rintracciare i genitori

In corso Roma è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale, che sta cercando di risalire ai famigliari del piccolo. Al momento, purtroppo, nessuno si è ancora fatto avanti.