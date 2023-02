Bambino investito da un'auto: a Lesmo atterra anche l'elisoccorso

Grave incidente a Lesmo, in frazione Peregallo: un bambino di 12 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. In via Caglio è atterrato in questi minuti, nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio, anche l'elisoccorso. Le condizioni del ragazzino sono piuttosto serie.

Bambino investito da un'auto a Lesmo

L'allarme è scattato intorno alle 17.45. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il bambino stesse attraversando la strada, una piccola via nel cuore della frazione di Peregallo a pochi passi dalla chiesa, per raggiungere la casa dei nonni. All'improvviso però è stato centrato da un'auto che viaggiava dal Provinciale in direzione di corso Italia. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il parabrezza è andato quasi in frantumi.

Atterra anche l'elisoccorso

Sul posto, in codice rosso, è arrivata un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso decollato da Como. Le condizioni del ragazzino sono apparse in un primo momento gravissimo, ma una volta stabilizzato dal personale medico il quadro clinico è fortunatamente migliorato, tanto che il 12enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. In via Caglio, per i rilievi di rito, gli uomini della Polizia locale di Lesmo.