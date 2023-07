Un banco del mercato settimanale del sabato a Seregno è andato a fuoco all'improvviso. Divorato dalle fiamme un banco di polli allo spiedo.

Banco del mercato in fiamme a Seregno

E' successo alle 5.40 circa, quando i primi banchi del mercato cominciavano ad accedere all'area di piazza Linate e a posizionarsi. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco. I pompieri, intervenuti con più squadre e più mezzi, hanno domato l'incendio in pochi minuti. Allontanate e messe in sicurezza le persone (poche per fortuna) presenti in quel momento nell'area mercatale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

In ospedale il titolare del banco

Il titolare dell'attività, 49 anni, leggermente intossicato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Contaminata dai fumi una bancarella alimentare vicina a quella avvolta dalle fiamme: in via precauzionale è stata allontana dal mercato.

Delimitata l'area dell'incendio

In piazza Linate anche personale di Ats, per una verifica dei banchi e le valutazioni di competenza. L'area coinvolta dal rogo è stata delimitata dalla Polizia Locale. Si è scelto di non interrompere attività di posizionamento degli altri banchi per poter garantire ad esercenti e cittadinanza il mercato settimanale.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Seguiranno ulteriori accertamenti da parte di Polizia Locale, Ats e Vigili del Fuoco per ricostruire le cause dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità.