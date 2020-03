Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio nel vimercatese per le vittime del Coronavirus FOTO VIDEO

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio: oggi, martedì 31 marzo 2020 anche il Vimercatese piange le sue vittime del Coronavirus. Sono tantissimi i sindaci del territorio che a mezzogiorno di oggi hanno sposato l’appello dell’Anci e osservato, fuori dalle sedi comunali, un minuto di silenzio per tutti i loro concittadini scomparsi in questo periodo di infinito dolore e solitudine.

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio nel Vimercatese

Il video davanti al Comune di Concorezzo:

“A Concorezzo, fa sapere il sindaco Mauro Capitanio, oggi alle 12 abbiamo salutato i concorezzesi che ci hanno lasciato con una preghiera speciale per chi sta ancora combattendo. Ringrazio per la presenza Don Angelo e Don Luca, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Locale e Alpini e un grazie speciale a Carlo Beretta per la tromba. Forza Concorezzo”

Un contributo video è arrivato anche da Agrate e dal minuto di silenzio osservato dal Sindaco Simone Sironi:

Le foto di tutti gli altri sindaci del vimercatese

