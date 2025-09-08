Bar imbrattato con scritte

Imbrattato con scritte il bar “Numero 1” di Valle Guidino, frazione di Besana in Brianza.

Bar imbrattato

«Checco che ci vieni a fare». E’ la scritta apparsa sulla saracinesca del bar «Numero 1» di Valle Guidino, danneggiato da un ignoto durante la notte. L’atto vandalico, commesso la scorsa settimana, è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza e si indaga per risalire al responsabile.

Il rammarico del titolare

«Mi ritrovo il bar da riverniciare – commenta con rammarico il titolare Erich Motto – Le scritte sono state fatte sia davanti che di lato. Comunque le telecamere lo hanno ripreso e speriamo di risalire al più presto a chi ha commesso l’atto vandalico».

