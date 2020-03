Barlassina: 17enne soccorso per un malore SIRENE DI NOTTE

Barlassina: 17enne soccorso per un malore. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.

I volontari della croce bianca di Seveso sono intervenuti nella notte appena trascorsa per soccorrere un giovane di 17 anni a Barlassina. In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata ai soccorsi è giunta poco prima dell’una. Il ragazzo è stato soccorso in via Prati: dopo le prime cure sul posto i volontari della croce bianca hanno disposto il trasferimento del 17enne all’ospedale di Desio dove è arrivato in codice giallo.