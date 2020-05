Barlassina, festeggia cento anni dopo aver sconfitto il Coronavirus. La grande storia di Fausto Chivilò, ospite della Rsa Luigi Porro.

Originario di Verona, da tempo a Barlassina

Ha sconfitto il Covid-19 e mercoledì ha tagliato il traguardo dei cent’anni. Si può definire straordinaria la storia di Fausto Chivilò, da sei anni ospite della Rsa Luigi Porro di Barlassina, lui che nella stessa Barlassina ha abitato per tanti anni dopo essere arrivato dalla provincia di Verona, di dove è originario. Dopo aver lavorato a lungo in Alfa Romeo, ideando anche gli ammortizzatori FC50, che hanno preso il nome proprio da lui, Fausto ha potuto dedicarsi alle sue passioni: l’attività fisica, la lettura e la scrittura. Attività che ha continuato a praticare anche dopo essere entrato in struttura sei anni fa.

Un letterato e uno sportivo

“Nella vita è stato un gran lavoratore, ma ha da sempre mostrato grande passione per la lettura e la scrittura. Ha un banchetto dove ogni giorno si immerge nei libri e in tanti grandi classici, oltre a numerosi testi di ingegneria meccanica, di cui è grande appassionato. Inoltre ha sempre coltivato la sua passione per la scrittura. E’ un letterato ed è una personalità illustre all’interno della nostra struttura, con lui si può parlare di qualunque cosa”, hanno spiegato le operatrici della Rsa. Oltre alla passione per le lettere, nella vita di Fausto Chivilò non è mai mancata neppure la ginnastica. “Ci ha raccontato di essere sempre stato un tipo sportivo e che ha sempre praticato attività fisica per tenersi in forma. E ancora oggi continua a fare ginnastica e fisioterapia nella struttura”, hanno raccontato le operatrici della casa di riposo.

La battaglia contro il Covid-19

Per lui gli ultimi mesi non sono stati certamente facili, visto che ha dovuto combattere anche contro il Covid-19. “E’ rimasto in isolamento, ma aveva purtroppo contratto lo stesso il Coronavirus. Nonostante questo è riuscito a guarirne completamente e ha potuto festeggiare il suo centesimo compleanno. Purtroppo non lo ha potuto fare insieme agli altri ospiti della Rsa per via delle norme e delle precauzioni, ma per lui e per tutti noi è stato comunque un momento speciale”, hanno affermato le operatrici.

Gli auguri del sindaco

Auguri che sono arrivati anche dal sindaco Piermario Galli, che ha fatto portare al neo-centenario una targa speciale, con gli auguri non solo da parte sua, ma anche di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità barlassinese. “Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare questo importante traguardo come si sarebbe dovuto in occasioni speciali come questa, ma abbiamo voluto comunque far sentire al signor Fausto tutto il nostro affetto”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha inviato anche all’uomo uno speciale “abbraccio virtuale”.