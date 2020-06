Barlassina, famiglia bloccata in Marocco da oltre tre mesi. Abdelaal Saleh non riesce a ricongiungersi con moglie e figli, bloccati a Tangeri.

Mamma e figli bloccati in Marocco

Non vede moglie e figli da oltre tre mesi: sono rimasti bloccati in Marocco e non riescono più a tornare in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. E’ l’incredibile storia di Abdelaal Saleh, per tutti Carlo, egiziano di 41 anni residente a Barlassina, ma conosciutissimo anche a Seveso poiché titolare di una pizzeria nel quartiere di San Pietro.

Sposato con Sanae Boulif, italiana di origini marocchine di 40 anni, è padre di tre bimbi di 8, 6 e 4 anni, che non vede ormai dalla fine di febbraio. Da allora sono bloccati a Tangeri e non sono riusciti a ricongiungersi.

