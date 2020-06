Barlassina, titolare positivo al Covid-19 chiude il suo bar. La decisione presa da Guido Aresa, che ha chiuso temporaneamente il suo Alexanderplatz.

Positivo al Covid-19, birreria chiusa

Positivo al coronavirus anche se asintomatico, ha deciso di chiudere il bar per tutelare i clienti. Dopo aver sospeso l’attività nel corso della fase 1, la birreria Alexanderplatz chiude di nuovo le proprie porte. Guido Aresa, 63enne cerianese titolare della birreria-paninoteca in via Fiume, da giovedì ha deciso di chiudere. La spiegazione è arrivata attraverso un messaggio fatto circolare sui social e appeso all’esterno del locale. “La birreria resterà chiusa fino a data da destinarsi. A seguito di un ricovero legato a un altro problema di salute, Guido è risultato positivo al Covid-19, ma fortunatamente è totalmente asintomatico”. Da qui la decisione del locale di tenere chiuso. Una scelta presa in totale autonomia dopo l’amara scoperta.

“Voglio salvaguardare i clienti”

La decisione è stata presa per salvaguardare dipendenti e clienti: “Non appena ho avuto il risultato del tampone e ho scoperto la positività, ho deciso di chiudere il locale, per la sicurezza dei dipendenti e soprattutto dei clienti. Ho creduto fosse la cosa più giusta da fare” ha dichiarato il titolare.

