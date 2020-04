Barlassina, incidente con un’auto: postino in ospedale. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile 2020, in corso Milano: l’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio.

Incidente tra auto e postino

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.30 tra un’auto e un motorino guidato da un postino. L’episodio si è verificato all’incrocio semaforico di via Longoni-corso Milano. Entrambi i mezzi, provenienti da Lentate sul Seveso, erano fermi al semaforo. Quando è scattato il verde l’auto, una Mercedes guidata da una 35enne barlassinese, ha svoltato a destra, ma al suo fianco si trovava il motorino condotto dal postino 38enne.

Il postino portato a Desio

L’auto ha quindi investito il motorino, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi per il postino. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e un mezzo della Croce Bianca di Cesano Maderno, ma fondamentale è stato anche il primo soccorso di due volontari della Croce Bianca di Seveso che si trovavano nei pressi dell’incrocio al momento dell’incidente. I volontari hanno subito prestato assistenza al postino ferito, che è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Illesa la donna a bordo dell’auto.