Barlassina, incidente tra auto e ciclista in via Longoni. Solo ferite superficiali per il giovane alla guida del velocipede.

Incidente venerdì sera

L’incidente si è verificato venerdì sera, verso le 19.30 a Barlassina, in via Emilio Longoni, angolo via Milite Ignoto. Le cause sono in corso d’accertamento. Il sinistro stradale si è verificato tra un’autovettura Daihatsu, di proprietà e condotta da una 25enne di Seveso e un velocipede modello Graziella, condotto da un 17enne da Meda. Nella circostanza la bicicletta stava percorrendo via Longoni e ha impattato l’autovettura che stava effettuando la svolta a sinistra.

Nessun trasporto in ospedale

A seguito del sinistro, il 17enne è stato soccorso da personale della Croce Bianca di Cesano Maderno, che è intervenuto sul posto unitamente ai carabinieri della stazione di Seveso. Il ragazzo ha ricevuto sul posto le prime cure per via delle lievi escoriazioni riportate, ma non è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti sono stati poi eseguiti dai carabinieri di Seveso