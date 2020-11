Barlassina, ragazza morsa da un cane: interviene l’ambulanza. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in via Verona.

Morsa una ragazza di 21 anni

Paura per una 21enne, morsa da un cane in via Verona. La ragazza era fuori dal cancelletto di un condominio in attesa di entrare quando è stata aggredita da un cane. Stando a una prima ricostruzione, l’animale ha attaccato la ragazza quando ancora non era entrata, riuscendo comunque a ferirla. La giovane è stata soccorsa da alcuni residenti, che hanno nel frattempo chiamato i soccorsi, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri. La 21enne è stata poi trasportata in codice verde.

