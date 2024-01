Basket Robbiano, malore fatale per il mister. L'addio a Matteo Marelli

Cordoglio tra dirigenti, giocatrici e giocatori del Basket Robbiano di Giussano per l’improvvisa scomparsa dell’allenatore Matteo Marelli, 54 anni di Grandate.

C'è grande commozione e cordoglio tra i dirigenti e tutte le squadre della società Basket Robbiano, per l'improvvisa morte dell'allenatore Matteo Marelli. Il tecnico della società, si è spento nel sonno, a causa di un malore, nella notte dell'Epifania, tra venerdì e sabato.

Il mister Marelli era arrivato a Robbiano da questa stagione, allenava l’Under 17 maschile ed era assistente allenatore della serie B femminile. Era entrato a far parte del team, dopo le numerose esperienze passate nella pallacanestro, sia tra squadre maschili sia femminili, e subito si era fatto apprezzare e voler bene.

«Era un allenatore di un’umanità unica, una persona semplice e con questa sua caratteristica riusciva sempre a conquistare le persone e i suoi atleti. Sempre schietto e sincero diceva sempre ciò che pensava senza troppi giri di parole e proprio per questo era amatissimo da tutti noi - ricordano dalla società - lascerà dentro di noi un vuoto incolmabile… La notizia della sua scomparsa è stata come un fulmine a ciel sereno che ha spiazzato tutti, soprattutto le ragazze e i ragazzi per cui dava l’anima e a cui voleva trasmettere la sua infinita passione per la pallacanestro considerando ognuno di loro come un figlio o una figlia da incoraggiare e sostenere nel percorso della vita».