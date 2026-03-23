Beccata alla guida con il cellulare, senza patente e assicurazione

Multa salata e guai per una caratese, fermata dalla Polizia locale di Giussano alla guida con il cellulare, senza patente e senza assicurazione.

Pattuglia in servizio lungo viale Monza

Durante un servizio di pattuglia in moto, lungo viale Monza a Robbiano, gli agenti di Polizia locale hanno fermato una donna che nel giro di pochissimo ha inanellato una serie di infrazioni al Codice della strada. La conducente dell’auto è stata infatti “beccata” alla guida con il cellulare, senza assicurazione e senza patente.

Guai per la caratese

Davvero una brutta giornata quella di lunedì scorso per una caratese, classe 1978, fermata da una pattuglia in moto della Polizia locale di Giussano lungo viale Monza a Robbiano.

Erano circa le 12, quando gli agenti in servizio, hanno notato la donna, a bordo di una Golf, transitare lungo il rettilineo con il cellulare in mano; l’hanno quindi fermata e dalle verifiche di controllo effettuate è risultata subito la revoca della patente da oltre un anno. Ulteriori accertamenti hanno poi evidenziato anche la mancanza del titolo assicurativo della vettura.

Sanzione, sequestro del mezzo e denuncia

Inutili sono state le scuse che la donna ha cercato di addurre per giustificare le varie infrazioni al Codice della Strada che ha commesso in pochi minuti: nei suoi confronti oltre ad una pesante sanzione amministrativa è scattato immediatamente il sequestro del veicolo e la denuncia penale.