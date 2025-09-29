Beccati con ketamina, ecstasy e hashish: due arresti

Sono finiti in manette un trentenne residente a Desio e un 24enne di Nova Milanese

Avevano ketamina, ecstasy e hashish: un trentenne residente a Desio e un 24enne di Nova Milanese sono stati arrestati in due diverse operazioni dai Carabinieri.

Fermato a Lissone con l’hashish

Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza e condotta sotto la direzione del Comando Provinciale dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Desio hanno arrestato i due giovani italiani colti in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 18 settembre a Lissone, dove i Carabinieri della stazione locale hanno fermato il 30enne desiano a bordo di un’auto in via Baldironi, trovandolo in possesso di oltre 90 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 200 grammi della stessa sostanza, occultati in cantina, e di oltre 10.000 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Lissone in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Alla fermata del bus con la ketamina

Il secondo arresto è stato eseguito nella serata di sabato 20 settembre a Limbiate. Nei pressi della fermata dell’autobus di via Monte Bianco, i Carabinieri hanno controllato il 24enne in compagnia di una minore. Il giovane è stato trovato in possesso di 170 grammi di ketamina, due pastiglie di ecstasy, una di Xanax, 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 240 euro in contanti.

Anche in questo caso, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Desio. All’esito dell’udienza per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.