Beccato dai Carabinieri senza permesso di soggiorno

A Besana

Un 45enne marocchino è stato denunciato per ingresso clandestino sul territorio nazionale italiano

Disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato beccato dai Carabinieri di Besana in Brianza senza permesso di soggiorno.

Denunciato per ingresso clandestino

Il controllo è scattato in via Rivabella, a Besana in Brianza. I Carabinieri hanno fermato un 45enne marocchino, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e inerenti l'immigrazione. L'uomo è risultato privo del permesso di soggiorno la cui domanda era già stata rigettata: i militari lo hanno così denunciato per ingresso clandestino sul territorio nazionale italiano.

Identificato in caserma

Al termine delle attività di identificazione del caso eseguita nella sede del comando della Compagnia di Seregno, il 45enne è stato invitato a presentarsi oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, negli uffici per l’immigrazione per regolarizzare la sua posizione.