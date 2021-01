Bellusco al via i lavori per la sostituzione di oltre mezzo km di fognatura ammalorata

Prenderanno il via lunedì 1 febbraio, a Bellusco, in via Roma, i lavori per la rifacimento di oltre mezzo chilometro di fognatura. Lo ha comunicato BrianzAcque facendo sapere che l’intervento, coordinato dal settore fognature dell’azienda dell’idrico di Monza e Brianza, si è reso necessario per via dello stato di ammaloramento delle condotte, evidenziato nel corso di uno specifico progetto di video-ispezioni per verificare lo stato di salute delle reti fognarie dell’intera provincia.

A Bellusco i lavori per la sostituzione di oltre mezzo km di fognatura ammalorata, dureranno tre mesi

Tre mesi: è il tempo richiesto dalle attività di cantiere. Le nuove tubazioni saranno infatti posate a una profondità di 2,25 metri, ma lungo un sedime diverso da quello attuale. Una deviazione inserita nel progetto esecutivo per consentire di poter eseguire al meglio le future manutenzioni, evitando di dover scavare troppo a ridosso delle abitazioni.

Oltre alla condotta principale, per un tratto esatto di 580 metri, verranno riqualificati anche gli allacci fognari esistenti e le caditoie di scolo delle acque. Il costo dell’intera operazione ammonta a 650 mila euro. Si tratta di fondi interamente introitati con la bolletta dell’acqua pagata dagli utenti, che vengono reimpiegati sul territorio per realizzare un intervento finalizzato a migliorare il servizio idrico a beneficio della comunità locale.

La nuova condotta sarà posata ad una profondità media di circa 2.25 metri. BrianzAcque si è coordinata con la Polizia Locale di Bellusco per istituire percorsi alternativi e contenere il più possibile i disagi ai residenti di via Roma e alla circolazione.