Bellusco, assunsero la moglie del dipendente morto di Covid: imprenditori nominati Cavalieri da Mattarella

E’ arrivato oggi il comunicato ufficiale con la lista delle personalità che Mattarella ha deciso di insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per essersi particolarmente distinte nel servizio alla comunità durante l’emergenza del Coronavirus.

Tra queste c’è anche Piero Terragni, uno dei componenti della nota famiglia di imprenditori meratesi che gestiscono la “Lei Tsu” di Bellusco.

Non è passato inosservato, agli occhi del presidente della Repubblica Mattarella, il bellissimo gesto compiuto dalla famiglia Terragni, che alcune settimane fa aveva deciso di assumere in azienda Michela Arlati, vedova di Erminio Misani, storico dipendente “tuttofare” morto proprio a causa del Coronavirus.

“Quel giorno abbiamo perso la colonna portante della nostra azienda – aveva spiegato Benedetto Terragni, uno degli attuali titolari – Erminio era con noi da tantissimo tempo e rappresentava una risorsa unica. Sia dal punto di vista umano che lavorativo”.

La scomparsa di Erminio ha ovviamente stravolto la vita della moglie Michela, anche dal punto di vista strettamente “materiale”. In sostegno della donna, fortunatamente, sono arrivati proprio i titolari della “Lei Tsu”, che hanno deciso di proporle un’assunzione in azienda.

“Ci è sembrato doveroso offrirle un posto di lavoro, ci sembrava il modo migliore per ringraziare Erminio per quanto fatto per noi nel corso degli anni – ci aveva raccontato Benedetto Terragni – Appena abbiamo saputo della sua scomparsa abbiamo proposto a Michela di entrare nel nostro gruppo. Ci tengo a precisare che non si tratta di un modo di farci pubblicità, ma un gesto di umanità verso una famiglia che aveva dato tanto alla nostra azienda. Mi piace pensare di aver dato un aiuto concreto a Michela e ai suoi figli, così come hanno fatto tante persone a Bellusco: l’intera comunità ha espresso la sua grande vicinanza alla famiglia Misani in un momento molto complicato”.