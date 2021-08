Bellusco, ciclista investito sulla Sp176: paura per un 73enne

Ciclista investito a Bellusco, lungo la Sp 176, sulla rotatoria che incrocia via per Ornago: paura per un 73enne.

Il sinistro è avvenuto stamattina, sabato 7 agosto 2021, poco dopo le 11. L'uomo è stato soccorso in codice giallo, fortunatamente non in pericolo di vita.

Allertati i soccorsi

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un'auto, per cause ancora da chiarire, sia entrata in collisione con un ciclista, un uomo di 73 anni, scaraventandolo a terra.

Subito allertati, i soccorsi si sono precipitati sul posto con l'ambulanza e l'automedica.

Sul posto anche la Polizia locale di Bellusco i cui agenti stanno ora indagando per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dei protagonisti del sinistro.