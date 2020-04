Bellusco, il XXV Aprile si festeggia con il professor Enrico Letta. L’ex presidente del Consiglio protagonista di un’importante iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale.

Enrico Letta, presidente del Consiglio dei Ministri dall’aprile del 2013 al febbraio del 2014 e attuale direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi, darà il via alle celebrazioni belluschesi per il XXV Aprile. Attraverso una videoconferenza, Letta incontrerà i cittadini belluschesi e quanti vorranno partecipare sulla piattaforma GoTomeeting, proponendo un confronto con quanto avvenne nell’aprile del 1945 e quanto ci attende nei prossimi mesi ed anni. La conferenza andrà in scena venerdì 24 aprile alle 16.

“Il tema è di assoluta importanza in quanto occorre uno spazio di riflessione, in questi giorni convulsi, per affrontare un nuovo modo di essere comunità, per comprendere come sia necessario come comunità, appunto, affrontare le importanti sfide che ci attendono – spiega l’Amministrazione comunale di Bellusco – Il Professor Letta ci porterà una visione globale con una declinazione locale di prospettive ed opportunità. Lo strumento scelto, la video conferenza, rappresenta una nuova modalità ma che consente una interlocuzione, con uno spazio riservato al dibattito, del tutto simile a quanto avviene con la presenza fisica di relatore e pubblico. Il corretto uso della tecnologia e delle possibilità di relazionarsi rappresentano anch’esse una nuova sfida per i giorni a venire”.