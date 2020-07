Benedetta, scatti mozzafiato e una carriera in ascesa FOTO

Scatti mozzafiato e una carriera tutta in ascesa per Benedetta Armellin, studentessa e modella di Carate Brianza.

Benedetta abita a Carate Brianza

Dalle selezioni di Miss Italia agli shooting fotografici, da Tele Lombardia alla Rai. La carriera di Benedetta Armellin, caratese, classe 1998, è in piena ascesa. Lo dicono le cronache di quest’estate, lo raccontano i siti internet dedicati al gossip, lo testimonia la popolarità della giovane modella sul suo profilo Instagram sempre più cliccato. E non è un caso che brand del luxury e del dress l’abbiano già scelta per sfilate, shooting, eventi e fiere.

Arrivata all’ultimo stadio delle selezioni nazionali per Miss Italia, Benedetta viene eliminata alle fasi finali. Poco male per lei, che ha saputo guardare il lato positivo imparando il più possibile da questa esperienza. E così, dopo svariate apparizioni al programma «Detto Fatto», in onda sulla seconda rete nazionale, per Benedetta è arrivata anche la chiamata come co-conduttrice di tre programmi del palinsesto di TeleLombardia: «Mamma mia», con Mimmo Pesce, «Vincenti-Perdenti» e il seguitissimo «Qui Studio Voi Stadio», programma di commento e telecronaca calcistica.

Carriera in ascesa quindi, ma attenzione a non farsi ingannare dai troppi stereotipi che circolano sul mondo delle modelle; Benedetta, oltre a concentrarsi sulla carriera televisiva, dedica tantissimo tempo all’università.

Studentessa di lingue alla Cattolica

Studentessa di lingue all’Università Cattolica, conta di laurearsi il prossimo dicembre: «Non ho mai pensato di abbandonare gli studi, è troppo grande la passione e in un futuro sogno di poter trovare un lavoro che sappia coniugare quanto appreso con il mondo della moda e della bellezza – racconta al giornale – Dovendo scegliere tra modella fotografica o conduttrice in televisione non ho alcun dubbio nel continuare con la seconda opzione. Intrattenere è ciò che più mi piace fare e in televisione posso dare più spazio alla mia personalità». I primi passi nel mondo delle passerelle e dei set fotografici li deve alla mamma che, a 16 anni, l’ha iscritta alla prima agenzia di bellezza. Da qui è partito poi un percorso che l’ha portata a confrontarsi con limiti e paure.

«Sono sempre stata una ragazza timida; questo mondo mi ha portato a scoprire un tratto di me che non conoscevo. Non mi sono sempre sentita bella, ho imparato a conoscere il mio corpo e i miei lineamenti con il tempo».

Ma qual è il segreto di così tanto successo? Benedetta non nasconde che la bellezza rimane «un requisito fondamentale», ma bisogna saper individuare «un proprio tratto caratteristico, un proprio lato che ti faccia distinguere da tutte le altre belle ragazze». Come ogni giovane di questi tempi non può mancare poi un attento e curato utilizzo dei social. Il suo profilo Instagram negli ultimi mesi ha macinato follower su follower, merito di scatti che lasciano a bocca aperta.

«E’ come una vetrina dice Benedetta – Per me, che sono una freelancer, è un modo di presentarmi alle aziende e di iniziare a stringere i primi rapporti con i possibili datori di lavoro».

