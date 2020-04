Benvenuti Ettore e Giada, simboli di speranza in tempo di crisi. I due neonati hanno portato una ventata di serenità negli ospedali di Vimercate e Carate.

L’omaggio dei genitori agli operatori sanitari

Nascere in tempo di coronavirus, lanciando un forte messaggio di speranza. E’ successo a Vimercate, dove l’ospedale ha salutato con gioia l’arrivo di Ettore.

“Nei primi mesi di quest’anno sono stati 320 i nuovi nati a Vimercate – si legge in un comunicato diramato dal nosocomio vimercatese – Tra gli ultimi c’è Ettore, nome desueto oggi, ma di grande evocazione epica. Bellissimo, in piena salute, vestito dai suoi genitori con una tutina su cui è riprodotto un grande arcobaleno, simbolo di pace e di armonia, ma soprattutto di vita”.

Ettore con mamma Lisa e papà Davide, insieme a tutto il personale della Sala Parto dell’ospedale di Vimercate hanno voluto lasciare questo messaggio di ringraziamento e di omaggio a tutti gli operatori sanitari.

“In questo periodo di malattia, dolore e lacrime, un grande abbraccio agli operatori sanitari, ai pazienti e ai parenti, da tutti noi che vediamo la vita”.

Buone notizie anche da Carate

Si chiama Giada, pesa 3,190 chilogrammi ed è lunga 50 centimetri. Figlia di Marco e Anna, residenti a Bellusco, la piccolina è con Ettore il simbolo della speranza che non tramonta, della vita che lotta per emergere anche in un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo. A celebrarla è stata anche l’Amministrazione comunale di Bellusco, con il sindaco Mauro Colombo che ha voluto darle il benvenuto nell’ultimo comunicato stampa diramato nella giornata di sabato.

“Un augurio particolare ad Anna e Marco per la nascita della piccola Giada – ha scritto il primo cittadino – Un raggio di sole in queste settimane grigie”.

