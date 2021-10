Compleanno record

Ancora pimpante e dotata di un'ottima memoria, la supercentenaria ha festeggiato il compleanno alla Rsa Machiavelli

Bernareggio e Carnate in festa per i 101 anni di "nonna" Gemma Crippa. La supercentenaria ha raggiunto lo straordinario traguardo proprio ieri, martedì 19 ottobre 2021.

Nata, cresciuta e sempre vissuta a Carnate, Gemma Crippa ha lavorato per oltre trent'anni in uno degli storici cotonifici del territorio prima di dedicarsi alla cura del focolare domestico una volta avuto il primo figlio. Donna dalla tempra forte, è sempre stata una mamma e una nonna amorevole. Negli ultimi anni, vista l'età avanzata, ha vissuto insieme al figlio e alla nuora, ma di recente è stata proprio lei a chiedere di potersi trasferire nella Rsa Machiavelli di Bernareggio, dove ieri ha festeggiato il suo 101esimo compleanno. Con nonna Gemma, ancora autosufficiente, vispa e dotata di un'ottima memoria, le nipoti e il personale della struttura di via Vivaldi.