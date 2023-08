Principio d'incendio a Bernareggio, evacuata la banca di via Prinetti. L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 25 agosto, dopo le 10. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Bernareggio: principio d'incendio, evacuata la banca

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il principio d'incendio sia stato causato dal malfunzionamento di un condizionatore. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della banca del centro paese che si sono accorti del fumo fuoriuscire dal dispositivo. L'istituto di credito è stato immediatamente evacuato per garantire le operazioni di soccorso. Nessuno comunque ha riportato conseguenze.

Sul posto Vigili del fuoco e Forze dell'ordine

Sul posto sono subito sopraggiunti i mezzi dei Vigili del fuoco che si sono prodigati per lo spegnimento del principio d'incendio prima che le fiamme potessero raggiungere il locale caldaie e la centralina del gas. In via Prinetti sono intervenuti anche i sanitari del 118 a titolo precauzionale, i Carabinieri della stazione di Bernareggio e gli agenti della Polizia locale che hanno coadiuvato la circolazione, fino a quel momento rallentata dalla presenza dei mezzi di soccorso.